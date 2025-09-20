Patrimoine vivant : le Colombier témoigne, à notre époque, d’une partie de la mémoire de Créteil Le Colombier Créteil

Patrimoine vivant : le Colombier témoigne, à notre époque, d’une partie de la mémoire de Créteil Samedi 20 septembre, 15h00 Le Colombier Val-de-Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Visite guidée et montage vidéo “La ronde des boulins“ à 16h00 et 17h30.

La salle haute, autrefois réservée aux pigeons, après la montée des quelques marches de l’escalier pris dans l’épaisseur du mur, vous transportera dans le passé du Colombier.

Vous pourrez découvrir “les trois vies“ du Colombier :

-celle d’un colombier seigneurial, de 1375 à la Révolution,

-celle d’un bâtiment de ferme, oublié, menacé, finalement épargné mais déplacé,

-celle d’un monument classé et restauré, ouvert sur le XXIe siècle, et bien décidé à durer.

Vous pourrez ainsi apprécier les détails de la restauration à l’identique réalisée dans les années 80.

Cette visite a toujours suscité, auprès des visiteurs, de nombreuses réactions et questions sur l’histoire contemporaine du Colombier : son classement tardif, son déplacement risqué, le choix de son emplacement actuel …

Dans la salle basse vous sera présenté le montage “La ronde des boulins“.

Ancien colombier du manoir seigneurial de Créteil, édifié à la fin du XIVe siècle. En 1672, le colombier devient propriété de l'Hôtel-Dieu. Déplacé en 1972, il a été restauré suivant les dessins de Viollet-le-Duc, par la Société d'Histoire et d'Archéologie « Les Amis de Créteil ». Il comporte une salle basse avec « pied » et une salle « haute » tapissée de boulins à laquelle on accède par un escalier pris dans l'épaisseur du mur.

Visite commentée

