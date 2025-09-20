Patrimoines contemporains en Seine-Saint-Denis – La Basilique et ses abords, Saint-Denis Basilique Saint-Denis Saint-Denis

Patrimoines contemporains en Seine-Saint-Denis – La Basilique et ses abords, Saint-Denis Basilique Saint-Denis Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Patrimoines contemporains en Seine-Saint-Denis – La Basilique et ses abords, Saint-Denis 20 et 21 septembre Basilique Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Architectures en Seine-Saint-Denis, saison 2

Patrimoines contemporains (19e – 20e siècles) en Seine-Saint-Denis

De l’ancienne manufacture des allumettes à Aubervilliers aux abords de la Basilique à Saint-Denis, qu’il soit une ancienne imprimerie à Bobigny ou un immeuble de logements à réhabiliter, le patrimoine architectural évolue au fil du temps dans ses formes et ses usages. Cette saison 2 spécialement dédiée aux transformations des monuments et du territoire montre comment ces sites racontés par des historiens et des architectes traversent le temps. Les regards croisés mettent en valeur des édifices, parfois très récents, qui font la spécificité de la Seine-Saint-Denis.

L’ensemble des vidéos de la saison 2 sont également sous-titrées en anglais.

Retrouvez l’intégralité des capsules vidéos « Architectures en Seine-Saint-Denis » sur la chaîne YouTube du Département de la Seine-Saint-Denis

Basilique Saint-Denis Rue de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148098354 https://www.saint-denis-basilique.fr [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Quatre prioritu00e9s : solidaritu00e9, jeunesse, du00e9veloppement u00e9conomique et du00e9veloppement durable forment les piliers de la politique du00e9partementale. Le Du00e9partement mu00e8ne une politique ambitieuse en faveur de lu2019enfance, de la ru00e9ussite scolaire et favorise lu2019implication des jeunes dans la construction des politiques du00e9partementales. Pour lu2019emploi, le Du00e9partement mobilise les acteurs et cru00e9e les conditions de mise en u0153uvre du2019initiatives et du2019actions nouvelles pour que le du00e9veloppement u00e9conomique du territoire profite aux habitants. Personnes u00e2gu00e9es, handicapu00e9es, en situation de pru00e9caritu00e9, en recherche du2019emploiu2026 Le Du00e9partement su2019engage u00e0 assurer la solidaritu00e9 au quotidien. Le Du00e9partement investit pour lu2019amu00e9lioration du cadre de vie : lutte contre le bruit, du00e9veloppement de la trame verte, pru00e9vention des inondations et gestion mau00eetrisu00e9e des du00e9chets. Enfin, Une politique volontaire pour un accu00e8s de tous u00e0 la culture et aux pratiques sportives. Au service de toutes et tous. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Conseil du00e9partemental de la Seine-Saint-Denis », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/8L9rgdXF8DOO7ia0-LejsPOBVEeXXh7ei5PtcbASU08X3EnEzh7jw0fGg-V-dTtoLKodoNPk=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCR5YF9NnqiLCbnrKQgLUcIw », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@seinesaintdenisfr/playlists »}] https://youtu.be/puzp5D_DxKM?si=lE7681P7pyCHspx7 Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250, une première église voit le jour sans doute au Ve siècle.

Dès la mort du roi Dagobert, en 639, et jusqu’au XIXe siècle, l’abbatiale de Saint-Denis accueille la sépulture de 43 rois, 32 reines et une dizaine de serviteurs de la monarchie. Elle devient peu à peu le plus important ensemble en Europe de sculptures funéraires réalisées du XIIe au XVIe siècle. En parcourant la basilique cathédrale Saint-Denis et sa crypte, vous croiserez les plus célèbres rois et reines de France. Ils témoignent du pouvoir des plus grandes dynasties françaises, depuis les Mérovingiens jusqu’aux Capétiens, en passant par les Carolingiens. Découvrez les effigies de Dagobert, Pépin le Bref, Anne de Bretagne, François Ier, Louis XVI et Marie-Antoinette, ou encore le tombeau d’Henri II et de Catherine de Médicis !

La basilique des XIIe-XIIIe siècles, telle qu’on la connaît aujourd’hui, mesure 108 mètres de long et ses voûtes culminent à 29 mètres. Son immense transept est illuminé par deux roses somptueuses de plus de 12 mètres de diamètre qui servirent de modèle pour Notre-Dame de Paris. En transports : Ligne 13 du métro, station Basilique de Saint-Denis (sans ascenseur), à 100 mètres du monument. RER D, arrêt Saint-Denis, puis Tramway T1 (5 minutes) ou 15 minutes à pied. RER B (puis Bus 153 ou 253). En voiture : À 9 km du centre de Paris : accès par Porte de La Chapelle, puis A1, sortie Saint-Denis – centre ville. À porte de Paris, Saint-Denis, suivre panneau vert « Saint-Denis Centre » sur la droite. Puis se diriger vers le Parking Indigo dénommé « Basilique », situé à 100 mètres du monument. Le centre ville de Saint-Denis est piétonnier.

Journées européennes du patrimoine 2025

Découpages, Département de la Seine-Saint-Denis