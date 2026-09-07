Patrimoines en fête au Tiercent, JEP 2026 – Aire de loisirs du Tiercent, Saint-Hilaire-des-Landes

Informations pratiques

Patrimoines en fête au Tiercent 19 et 20 septembre JEP 2026 – Aire de loisirs du Tiercent Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Commune de 200 habitants, le village du Tiercent cache un patrimoine remarquable qui sera mis à l’honneur pour cette édition des journées Européenne du patrimoine sur le thème des patrimoines en danger.

Evénement Coup de coeur de la région Bretagne.

Les deux jours :

– Ouverture de l’église Saint-Martin de 14h à 18h

– Village des patrimoines : installé sur la base de loisirs du Tiercent, retrouvez de nombreux stands avec la Granjagoul, le Cercle généalogique du Pays de Fougères, la société d’Archéologie et d’Histoire du Pays de Fougères, l’Office de tourisme, l’APPAC, les Ramaougeries de Pommés, Écobatys et Couesnon Marches de Bretagne ( atlas de la biodiversité et service patrimoine ), jeux traditionnels bretons.

Programme du samedi 19 :

– 10h : Balade nature dans le cadre de l’atlas de la biodiversité de Couesnon Marches de Bretagne

– 11h : Conférence « La place des femmes dans la Bretagne rurale avant 1950 » par Anthony Hamon, Docteur en Histoire contemporaine Rennes II, suivie de témoignage de paysanne locales

– 12h30 : Atelier « Du Galo den ma mézon » animé par La Granjagoul

– 14h : Visite guidée de l’église Saint-Martin par le père Roger Blot

– 15h : Conférence sur l’évolution de l’agriculture entre 1950 et 2000 – Pascal Pommereul

– 15h : Départ de la chasse au trésor (6 – 12 ans)

– 16h : Balade musicale et contée avec Compères et Commères

Programme du dimanche 20 :

– 11h : Conférence « Les techniques agricoles du XIXe siècle aux années 1950 » présentée par Anthony Hamon.

– 12h30 : Démonstration de forge des fers à cheval et exposition de matériels de ferrages alternatifs aux fers par Gaëlle Argeot. Vinciane Amilhon et ses chevaux feront une démonstration de débardage.

– 14h : Balade autour de la Minette avec B. Chevallier du Cercle d’Histoire Entre Everre et Minette et le Syndicat Loisance-Minette.

– 14h30 : Départ de la chasse au trésor (6 – 12 ans)

– 16h : Balade contée avec La Brodeuse d’Histoires

– 17h : Concert de la Chorale du Coglais dans l’église

Restauration rapide et buvette sur place tout le week-end.

JEP 2026 – Aire de loisirs du Tiercent La Passagère 35460 Le Tiercent Saint-Hilaire-des-Landes 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne

Commune de 200 habitants, le village du Tiercent cache un patrimoine remarquable mis à l’honneur pour cette édition des journées Européennes du Patrimoine

© Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne