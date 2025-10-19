Patrimoines en poésie Musée de La Poste Paris

Patrimoines en poésie Dimanche 19 octobre, 14h00 Musée de La Poste Paris

6 € par enfant. Gratuit pour le parent accompagnateur (obligatoire).

« Patrimoines en poésie » est un concours qui permet aux 8-12 ans de raconter de façon poétique et créative le patrimoine qu’ils préfèrent en Île-de-France. Votre enfant souhaite y participer ? Le Musée de La Poste propose un atelier d’écriture qui l’aidera à réaliser un poème en prose ou en vers sur le thème de cette année.

Musée de La Poste 34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris

Situé au cœur du quartier Montparnasse, face à la gare, le Musée de La Poste est un musée singulier, insolite, contemporain et étonnant !

Au travers de ses collections historiques (37 000 pièces), philatéliques (400 000 pièces) et artistiques (6 000 pièces d’art moderne et contemporain), explorez toute la richesse de l’univers postal, des premiers messagers à nos jours.

Accompagné par un médiateur culturel, ou en autonomie, déambulez dans le parcours d’exposition permanent organisé en trois plateaux : « La conquête du territoire », « Des Hommes et des métiers » et « La Poste, l’art et le timbre ».

Reflet de l’évolution de la société, le musée vous invite à voyager dans le temps et à revisiter l’histoire de France à travers celle des activités postales et plus largement de l’univers postal.

Vous pouvez également profiter des expositions temporaires organisées régulièrement au rez-de-chaussée du musée.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

Seul, en groupe ou en famille, le musée pense à tout le monde : visites contées, ateliers récréatifs et visites guidées thématiques.

L’équipe pédagogique du musée accompagne les enseignants dans l’élaboration de projets artistiques et culturels.

