Patrimoines et moi Atelier confection de masque Pont Lalanne Pau

Patrimoines et moi Atelier confection de masque
Pont Lalanne Archives intercommunales Pau Pyrénées-Atlantiques
Préparez vos masques de carnaval grâce à cet atelier de fabrication à destination des enfants.
A partir de 6 ans. .
Pont Lalanne Archives intercommunales Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
