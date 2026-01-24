Patrimoines et moi Atelier confection de masque Pont Lalanne Pau

Patrimoines et moi Atelier confection de masque

Pont Lalanne Archives intercommunales Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Préparez vos masques de carnaval grâce à cet atelier de fabrication à destination des enfants.

A partir de 6 ans. .

Pont Lalanne Archives intercommunales Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patrimoines et moi Atelier confection de masque

L’événement Patrimoines et moi Atelier confection de masque Pau a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pau