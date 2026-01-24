Patrimoines et moi Atelier Les p’tits architectes Place Royale Pau
Patrimoines et moi Atelier Les p’tits architectes Place Royale Pau jeudi 9 avril 2026.
Patrimoines et moi Atelier Les p’tits architectes
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Lors de cet atelier ludique, viens t’initier à la construction d’une maison à colombages, d’arcs romans ou encore de croisées d’ogives, tout en t’amusant et en laissant libre cours à ta créativité ! .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Patrimoines et moi Atelier Les p’tits architectes
L’événement Patrimoines et moi Atelier Les p’tits architectes Pau a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pau