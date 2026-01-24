Patrimoines et moi Atelier Ma ville en LEGO Place Royale Pau

Patrimoines et moi Atelier Ma ville en LEGO

À l’aide de briques LEGO, imagine et construis une ville pour comprendre comment s’organisent les bâtiments, les

rues et les espaces publics. Un atelier ludique et collaboratif pour découvrir les principes de l’urbanisme et de la construction de la ville.

Dès 6 ans. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

