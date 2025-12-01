Patrimoines et moi « Atelier pop’up et architecture » Place Royale Pau

Patrimoines et moi « Atelier pop’up et architecture »

Dès 8 ans.

Pour fêter Noël, découvre l’architecture autrement ! Entre pliages et découpages, crée ta carte pop’up aux airs de fête, où façades et décors se déploient en volume et en couleurs. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

