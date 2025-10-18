Patrimoines et moi Croquez l’architecture de la place de la République avec Urban Sketchers Rue Carnot Pau

Rue Carnot Entrée de la tour de la République Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

La mission Ville d’art et d’histoire de Pau et les Urban Sketchers Pau vous invitent à croquer l’architecture de la belle ville de Pau. Une occasion originale de participer à un atelier pour découvrir l’histoire et l’architecture du quartier. .

Rue Carnot Entrée de la tour de la République Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

