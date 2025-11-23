Patrimoines et moi Episode 4 Le quartier des Réparatrices Devant la Chapelle des Réparatrices Pau
Patrimoines et moi Episode 4 Le quartier des Réparatrices
Devant la Chapelle des Réparatrices 3 Rue des Réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 EUR
2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
LE FEUILLETON DE L’ART DÉCO DANS LES QUARTIERS
Explorez les quartiers de Pau à travers un cycle de visites dédié à l’Art déco et à l’architecture de l’Entre-deux-guerres. Découvrez les façades emblématiques guidé par des conférenciers, plongez dans l’histoire et l’élégance de ce patrimoine unique.
Sur inscription. .
+33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
