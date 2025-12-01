Patrimoines et moi Episode 5 Le quartier Saint-Joseph Eglise Saint-Joseph Pau
Patrimoines et moi Episode 5 Le quartier Saint-Joseph Eglise Saint-Joseph Pau dimanche 21 décembre 2025.
Patrimoines et moi Episode 5 Le quartier Saint-Joseph
Eglise Saint-Joseph Avenue de l’Église Saint-Joseph Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
LE FEUILLETON DE L’ART DÉCO DANS LES QUARTIERS
Explorez les quartiers de Pau à travers un cycle de visites dédié à l’Art déco et à l’architecture de l’Entre-deux-guerres. Découvrez les façades emblématiques guidé par des conférenciers, plongez dans l’histoire et l’élégance de ce patrimoine unique.
Sur inscription. .
Eglise Saint-Joseph Avenue de l’Église Saint-Joseph Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
English : Patrimoines et moi Episode 5 Le quartier Saint-Joseph
German : Patrimoines et moi Episode 5 Le quartier Saint-Joseph
Italiano :
Espanol : Patrimoines et moi Episode 5 Le quartier Saint-Joseph
L’événement Patrimoines et moi Episode 5 Le quartier Saint-Joseph Pau a été mis à jour le 2025-09-26 par OT Pau