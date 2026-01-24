Patrimoines et moi Jeu de l’oie Pont Lalanne Pau

Patrimoines et moi Jeu de l’oie

Pont Lalanne Bibliothèque patrimoniale Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

2026-02-16

Plongez en famille au coeur de la bibliothèque patrimoniale de Pau ! Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles pour ne rien manquer,

puis testez vos connaissances lors d’un jeu de l’oie inédit.

Famille dès 8 ans. .

Pont Lalanne Bibliothèque patrimoniale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

