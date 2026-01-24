Patrimoines et moi Jeu de l’oie Rue Mathieu Lalanne Pau

Patrimoines et moi Jeu de l’oie

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

2026-04-14

Venez en famille jouer au jeu de l’oie du musée, grâce auquel vous progressez en équipe à la recherche des oeuvres et

répondez aux énigmes pour découvrir l’art de manière ludique.

Famille dès 5 ans. .

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr

English : Patrimoines et moi Jeu de l’oie

