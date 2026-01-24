Patrimoines et moi Jeu de l’oie Rue Mathieu Lalanne Pau
Patrimoines et moi Jeu de l’oie Rue Mathieu Lalanne Pau mardi 14 avril 2026.
Patrimoines et moi Jeu de l’oie
Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Venez en famille jouer au jeu de l’oie du musée, grâce auquel vous progressez en équipe à la recherche des oeuvres et
répondez aux énigmes pour découvrir l’art de manière ludique.
Famille dès 5 ans. .
Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Patrimoines et moi Jeu de l’oie
L’événement Patrimoines et moi Jeu de l’oie Pau a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pau