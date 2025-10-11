Patrimoines et moi La quille de neuf, un patrimoine béarnais Plantier municipal Pau
Patrimoines et moi La quille de neuf, un patrimoine béarnais
Plantier municipal 5 Allée du Grand Tour Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
CYCLE PAU, REINE DES SPORTS
Initiez-vous à la quille de neuf au cœur du plantier municipal, écrin dédié à ce jeu béarnais traditionnel. Entre patrimoine sportif et convivialité, vivez une expérience authentique, au rythme des gestes d’antan.
Sur inscription. .
Plantier municipal 5 Allée du Grand Tour Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
