Patrimoines et moi La quille de neuf, un patrimoine béarnais Plantier municipal Pau

Patrimoines et moi La quille de neuf, un patrimoine béarnais

Plantier municipal 5 Allée du Grand Tour Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-11
2025-10-11

CYCLE PAU, REINE DES SPORTS

Initiez-vous à la quille de neuf au cœur du plantier municipal, écrin dédié à ce jeu béarnais traditionnel. Entre patrimoine sportif et convivialité, vivez une expérience authentique, au rythme des gestes d’antan.

Sur inscription.   .

Plantier municipal 5 Allée du Grand Tour Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

