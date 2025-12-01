Patrimoines et moi- L’heure du conte Rue Mathieu Lalanne Pau
Patrimoines et moi- L’heure du conte Rue Mathieu Lalanne Pau mercredi 17 décembre 2025.
Patrimoines et moi- L’heure du conte
Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Famille dès 5 ans
En partenariat avec la médiathèque Trait d’union.
Venez voyager avec des lectures d’albums jeunesse en français et en espagnol. .
Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr
