Patrimoines et moi- L’heure du conte Rue Mathieu Lalanne Pau

Patrimoines et moi- L'heure du conte

Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : 2025-12-24

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Famille dès 3 ans

En partenariat avec la médiathèque Trait d’Union.

Laissez-vous emporter par des lectures d’albums jeunesse en lien avec les sujets de l’exposition de Barbara Asei Dantoni exil, métissage, altérité, tolérance… .

Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr

