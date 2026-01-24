Patrimoines et moi l’heure du conte Rue Mathieu Lalanne Pau
Patrimoines et moi l’heure du conte Rue Mathieu Lalanne Pau mercredi 18 février 2026.
Patrimoines et moi l’heure du conte
Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
En partenariat avec la médiathèque Trait d’union, passez un moment en famille lors des lectures d’albums jeunesse
en français et en espagnol sur le thème du voyage.
Famillle à partir de 3 ans. .
Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Patrimoines et moi l’heure du conte
L’événement Patrimoines et moi l’heure du conte Pau a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pau