Patrimoines et moi l’heure du conte Rue Mathieu Lalanne Pau

Patrimoines et moi l'heure du conte
Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques
2026-04-09
fin : 2026-04-09
2026-04-09
En partenariat avec la médiathèque Trait d’union, passez un moment en famille lors des lectures d’albums jeunesse
en français et en espagnol sur le thème du voyage.
Famille à partir de 3 ans. .
Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr
