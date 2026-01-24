Patrimoines et moi l’heure du conte Rue Mathieu Lalanne Pau

Patrimoines et moi l’heure du conte

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

En partenariat avec la médiathèque Trait d’union, passez un moment en famille lors des lectures d’albums jeunesse

en français et en espagnol sur le thème du voyage.

Famille à partir de 3 ans. .

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patrimoines et moi l’heure du conte

L’événement Patrimoines et moi l’heure du conte Pau a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pau