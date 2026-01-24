Patrimoines et moi Mémory Rue Mathieu Lalanne Pau
Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Venez jouer en famille au memory géant à la découverte des chefs-d’oeuvre du musée.
Famille de 4 à 8 ans. .
Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr
