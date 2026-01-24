Patrimoines et moi Mémory Rue Mathieu Lalanne Pau

Patrimoines et moi Mémory

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Venez jouer en famille au memory géant à la découverte des chefs-d’oeuvre du musée.

Famille de 4 à 8 ans. .

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patrimoines et moi Mémory

L’événement Patrimoines et moi Mémory Pau a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pau