Patrimoines et moi Meutre à l’institut Pépé Pont Lalanne Pau
Patrimoines et moi Meutre à l’institut Pépé Pont Lalanne Pau vendredi 13 février 2026.
Patrimoines et moi Meutre à l’institut Pépé
Pont Lalanne Archives intercommunales Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
L’institut Pépé, joyau de la recherche scientifique palois avec trois prix Nobel ! En fin de journée le professeur Titi
fait visiter un laboratoire de microbiologie quand il tombe sur le corps sans vie de la directrice Miss Dudu. Qui a tué Miss Dudu ? À toi de jouer.
Famille dès 8 ans. .
Pont Lalanne Archives intercommunales Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Patrimoines et moi Meutre à l’institut Pépé
L’événement Patrimoines et moi Meutre à l’institut Pépé Pau a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pau