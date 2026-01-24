Patrimoines et moi Meutre à l’institut Pépé Pont Lalanne Pau

Patrimoines et moi Meutre à l’institut Pépé

Pont Lalanne Archives intercommunales Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

L’institut Pépé, joyau de la recherche scientifique palois avec trois prix Nobel ! En fin de journée le professeur Titi

fait visiter un laboratoire de microbiologie quand il tombe sur le corps sans vie de la directrice Miss Dudu. Qui a tué Miss Dudu ? À toi de jouer.

Famille dès 8 ans. .

Pont Lalanne Archives intercommunales Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

