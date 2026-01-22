Patrimoines et moi Pau

Patrimoines et moi

Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-02-01

Cette nouvelle programmation donne rendez-vous à tous les amoureux et curieux du patrimoine. De février à juin 2026, des évènements à vivre avec beaucoup de nouveautés ! .

Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

English : Patrimoines et moi

