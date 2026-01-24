Patrimoines et moi Raconte moi une histoire Rue Mathieu Lalanne Pau

Patrimoines et moi Raconte moi une histoire

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Venez en famille découvrir quelques oeuvres du musée à travers leurs histoires d’animaux, d’amour, de chevaliers, de

monstres et de héros…

Visite famille dès 5 ans. .

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr

