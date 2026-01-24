Patrimoines et moi Raconte moi une histoire Rue Mathieu Lalanne Pau
Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Venez en famille découvrir quelques oeuvres du musée à travers leurs histoires d’animaux, d’amour, de chevaliers, de
monstres et de héros…
Visite famille dès 5 ans. .
