Patrimoines et moi Visite atelier: Création d’un masque Rue Mathieu Lalanne Pau

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Pars à la découverte des oeuvres et de l’univers de Barbara Asei Dantoni puis crées ton masque coloré selon différentes techniques découpage, collage, peinture etc.
De 6 à 10 ans. .
Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr
