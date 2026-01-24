Patrimoines et moi Visite atelier: Création d’un masque Rue Mathieu Lalanne Pau

Patrimoines et moi Visite atelier: Création d’un masque

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Pars à la découverte des oeuvres et de l’univers de Barbara Asei Dantoni puis crées ton masque coloré selon différentes techniques découpage, collage, peinture etc.

De 6 à 10 ans. .

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr

