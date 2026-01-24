Patrimoines et moi Visite atelier: Gravure sur carton mousse Rue Mathieu Lalanne Pau

Patrimoines et moi Visite atelier: Gravure sur carton mousse

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Viens découvrir quelques oeuvres du musée puis utilise des techniques variées (pastels, encre, argile, collage, gravure, pliage…) pour réaliser ta propre création. .

