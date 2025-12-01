Patrimoines et moi Visite et conte « Un conte de Noël au Cercle anglais » Villa lawrance Pau
Patrimoines et moi Visite et conte « Un conte de Noël au Cercle anglais »
Villa lawrance 68 Rue Montpensier Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Dès 5 ans.
RDV devant la villa Lawrance, au parc Lawrance
Le Cercle anglais t’ouvre exceptionnellement ses portes découvre en t’amusant ce lieu hors du commun et laisse-toi
emporter par l’esprit chaleureux et merveilleux d’un véritable Noël anglais. .
Villa lawrance 68 Rue Montpensier Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
