Patrimoines et moi Visite et initiation: Street art et skate, la ville en mode urbain Place Royale Pau mercredi 18 février 2026.
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-04-17
RDV à l’Usine des Tramways Pars à la découverte du street art palois et de ses fresques hautes en couleurs, puis initie-toi au skate ! Une visite fun et urbaine pour explorer la ville autrement, entre culture et sensations.
Matériel fourni. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
