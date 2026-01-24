Patrimoines et moi Visite ludique Les mystères de l’eau’ Place Royale Pau

Patrimoines et moi Visite ludique Les mystères de l’eau’

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Au fil des pas et de l’histoire, suis le parcours de l’Ousse et du Hédas lors d’une animation familiale, sensorielle et

participative, pour découvrir la ville autrement.

De 3 à 12 ans. .

Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

