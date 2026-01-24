Patrimoines et moi Visite ludique Les mystères de l’eau’ Place Royale Pau
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Au fil des pas et de l’histoire, suis le parcours de l’Ousse et du Hédas lors d’une animation familiale, sensorielle et
participative, pour découvrir la ville autrement.
De 3 à 12 ans. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
