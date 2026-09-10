Patrimoines oubliés : les bouchonneries roquebrunoises et l’industrie du liège, Chapelle Sainte Anne, Roquebrune-sur-Argens

Informations pratiques

Patrimoines oubliés : les bouchonneries roquebrunoises et l’industrie du liège Samedi 19 septembre, 14h30 Chapelle Sainte Anne Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Une visite consacrée à l’histoire de l’industrie du liège à Roquebrune-sur-Argens, de l’exploitation du chêne-liège aux anciennes bouchonneries.

—

– Départ : Chapelle Sainte-Anne

– Prévoir chaussures confortables et eau

—

Renseignements & inscriptions :

0498113685

patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

Chapelle Sainte Anne boulevard ferdinand clavel, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 11 36 85 https://www.roquebrune.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]

Une visite consacrée à l’histoire de l’industrie du liège à Roquebrune-sur-Argens, de l’exploitation du chêne-liège aux anciennes bouchonneries.

©Roquebrune-sur-Argens – Les Issambres – Le temps retrouvé