Patrimòni orau Salle Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie

Patrimòni orau

Salle Louis Barthou 2 Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Discutim deb entertiens filmats !

Projections et tables rondes.

Thème présentés nids d’oiseaux, miel, véhicules au gazogène, noms du bétail, usage du signe de la Croix, cuisine, manoeuvres, châtaignes, tour de France des vaches.

Eths tèmas presentats nids d’asuèths, mèu, veïcules dab gasogène, noms deth bestiar, usatge deth signe dera Crotz, cosina, manobras, castanhas, torn de França deras vacas.

Pour chaque thème, après la présentation et le visionnage du film, une table ronde avec le public permettra de commenter, et si possible, de compléter le contenu du film.

Cada tèma que serà presentat i eth filme visionat. Ad arron, ua discutida que serà hèita tà comentar i, si’s pot, completar eth contiengut deth filme. .

Salle Louis Barthou 2 Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 54 19 transmetem@orange.fr

