PATSON dans BALTAZAR – LE REPUBLIQUE Paris

PATSON dans BALTAZAR Début : 2025-11-29 à 19:00. Tarif : – euros.
PATSON dans BALTAZARAttachant et plein d’humanité, il se donne sans retenue à son public dans un vrai stand-up à l’américaine.Il n’a rien perdu de sa verve et tire à vannes réelles sur tout le monde.Yes Papa, jeu de Jambes, ça c’est cadeau !
LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75