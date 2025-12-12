PATSON dans BALTAZAR – LE REPUBLIQUE Paris

PATSON dans BALTAZAR Début : 2025-12-24 à 21:30. Tarif : – euros.

PATSON dans BALTAZARAttachant et plein d’humanité, il se donne sans retenue à son public dans un vrai stand-up à l’américaine.Il n’a rien perdu de sa verve et tire à vannes réelles sur tout le monde.Yes Papa, jeu de Jambes, ça c’est cadeau !

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75