Patsy la Magicienne Savigny-en-Sancerre
Patsy la Magicienne Savigny-en-Sancerre vendredi 19 décembre 2025.
Patsy la Magicienne
Savigny-en-Sancerre Cher
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Le restaurant la Récrêpe convie Patsy la magicienne pour une représentation exclusive !
Pensez à réserver votre table !
Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 9 55 53 31 29
English :
Restaurant La Récrêpe invites Patsy the Magician for an exclusive performance!
Don’t forget to reserve your table!
