Patsy la Magicienne

Savigny-en-Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le restaurant la Récrêpe convie Patsy la magicienne pour une représentation exclusive !

Pensez à réserver votre table !

Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 9 55 53 31 29

English :

Restaurant La Récrêpe invites Patsy the Magician for an exclusive performance!

Don’t forget to reserve your table!

