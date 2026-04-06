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PATTI SMITH ABD AL MALIK LE PALAIS D’AURON Bourges

PATTI SMITH ABD AL MALIK LE PALAIS D’AURON Bourges

PATTI SMITH ABD AL MALIK LE PALAIS D’AURON Bourges mardi 14 avril 2026.

Lieu : LE PALAIS D'AURON

Adresse : 7 BD LAMARCK

Ville : 18000 Bourges

Département : 18

Début : 2026-04-14

Fin : 2026-04-14

Heure de début : 20:00

PATTI SMITH ABD AL MALIK Début : 2026-04-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18

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