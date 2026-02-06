Patty Bernard

Metz Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Elle s’appelle Patty Bernard. Pour la décrire elle est plus Bernard Patty. Femme forte, oui. Mais à quel prix ?

Derrière la carapace une hypersensible, une vraie, qui ne sait pas faire semblant.

Authentique, cash, sans filtre.

Un spectacle drôle, touchant, qui dit tout haut ce que beaucoup vivent tout bas.Adultes

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Her name is Patty Bernard. To describe her, she’s more Bernard Patty. Strong woman, yes. But at what price?

Behind the carapace: a hypersensitive, a real one, who doesn’t know how to pretend.

Authentic, forthright, unfiltered.

It’s a funny, touching show that says out loud what many people are going through.

