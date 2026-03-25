PATUTIKI LAFRANCAISE Salle des fêtes Lafrançaise
PATUTIKI LAFRANCAISE Salle des fêtes Lafrançaise samedi 9 mai 2026.
PATUTIKI LAFRANCAISE
Salle des fêtes Place de la Halle Lafrançaise Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
PATUTIKI LAFRANÇAISE
CONVENTION DE TATOUAGE DU PACIFIQUE
Laissez ancrer votre histoire sur vous , partagez un moment de tatau respectueusement ✨
L’état d’esprit est essentiel , venez avec vos bonnes vibes
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Salle des fêtes Place de la Halle Lafrançaise 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 7 77 96 49 01 assocennesupevenementiel@gmail.com
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English :
PATUTIKI LAFRANÇAISE
PACIFIC TATTOO CONVENTION
Let your story take root in you, share a moment of respectful tattooing?
The state of mind is essential, so bring your good vibes
L’événement PATUTIKI LAFRANCAISE Lafrançaise a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Pays de Lafrançaise