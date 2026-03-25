PATUTIKI LAFRANCAISE Salle des fêtes Lafrançaise

PATUTIKI LAFRANCAISE

Salle des fêtes Place de la Halle Lafrançaise Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

PATUTIKI LAFRANÇAISE

CONVENTION DE TATOUAGE DU PACIFIQUE

Laissez ancrer votre histoire sur vous , partagez un moment de tatau respectueusement ✨

L’état d’esprit est essentiel , venez avec vos bonnes vibes

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Salle des fêtes Place de la Halle Lafrançaise 82130 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 7 77 96 49 01 assocennesupevenementiel@gmail.com

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English :

PATUTIKI LAFRANÇAISE

PACIFIC TATTOO CONVENTION

Let your story take root in you, share a moment of respectful tattooing?

The state of mind is essential, so bring your good vibes

L’événement PATUTIKI LAFRANCAISE Lafrançaise a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Pays de Lafrançaise