Informations pratiques

Pau

PAU 2K RUN CHALLENGE – 2 km pour tous !

stade andré lavie Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le CU Pau vous invite à participer au Pau 2K Run Challenge, un challenge de course à pied accessible à toutes et à tous, le samedi 26 septembre 2026, au Stade André Lavie à Pau.

Le principe est simple : courir 2 kilomètres, à son rythme et selon son niveau. Ici, pas de pression, pas de chrono obligatoire et pas besoin d’être un coureur expérimenté. L’objectif est avant tout de se faire plaisir, bouger et relever son propre défi.

Que vous soyez sportif régulier, coureur occasionnel, débutant ou simplement à la recherche d’une activité pour vous remettre en mouvement, le Pau 2K Run Challenge est fait pour vous.

Vous pouvez courir les 2 km rapidement, tranquillement, ou même alterner course et marche. Chacun avance à son allure. Le plus important est de participer et d’aller jusqu’au bout de son défi. .

stade andré lavie Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 37 21 cupau64@gmail.com

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English : PAU 2K RUN CHALLENGE – 2 km pour tous !

L’événement PAU 2K RUN CHALLENGE – 2 km pour tous ! Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau