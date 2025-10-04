Pau Aqua Fest av Léon Heid Bizanos

Pau Aqua Fest av Léon Heid Bizanos samedi 4 octobre 2025.

av Léon Heid Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Un week-end unique vous attend au Parc Aquasports !

Deux jours de sport, d’animations et de fête autour des sports d’eaux vives ‍♀️

Grand public, clubs, athlètes ou simples curieux rendez-vous au Pau Aqua Fest 2025 les 4 & 5 octobre !

Au programme

✅ Rafting grand public

✅ Pau Freestyle Show Contest Kayak

✅ Slalom training & navigation libre

✅ Food trucks & ambiance musicale

Notez la date et venez vibrer avec nous au rythme de l’eau vive ! .

