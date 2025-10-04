Pau Aqua Fest av Léon Heid Bizanos
Pau Aqua Fest av Léon Heid Bizanos samedi 4 octobre 2025.
Pau Aqua Fest
av Léon Heid Parc Aquasports Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Un week-end unique vous attend au Parc Aquasports !
Deux jours de sport, d’animations et de fête autour des sports d’eaux vives ♀️
Grand public, clubs, athlètes ou simples curieux rendez-vous au Pau Aqua Fest 2025 les 4 & 5 octobre !
Au programme
✅ Rafting grand public
✅ Pau Freestyle Show Contest Kayak
✅ Slalom training & navigation libre
✅ Food trucks & ambiance musicale
Notez la date et venez vibrer avec nous au rythme de l’eau vive ! .
av Léon Heid Parc Aquasports Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Pau Aqua Fest
German : Pau Aqua Fest
Italiano :
Espanol : Pau Aqua Fest
L’événement Pau Aqua Fest Bizanos a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Pau