Pau Arts Urbains Festival BATTLE BREAKING INTERNATIONAL place du Foirail Pau samedi 18 octobre 2025.

place du Foirail Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-10-18

2025-10-18

Il y a 25 ans, la MJC des Fleurs était pionnière des battles de breaking à Pau. Fidèle à cet engagement et aux côtés de Nasty depuis le début, elle renouvelle aujourd’hui Urban Session avec une ambition européenne !

Le concept de cette compétition apporte un vent de fraîcheur au battle chaque round commence en 2 vs 2 (quart de finale) et les vainqueurs ont la possibilité de sélectionner un b boy de l’équipe battue pour renforcer leur crew. À chaque étape, les équipes grandissent jusqu’à une finale explosive en 4 vs 4. .

