Pau Arts Urbains Festival Stand Up Pau place du Foirail Pau

place du Foirail Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-10-17

2025-10-17

Pour la première fois, le festival P.A.U investit Le Foirail pour une soirée stand-up pleine d’esprit et de décibels.

Bienvenue au Stand Up Pau, un plateau 100% vibes où quatre humoristes aux punchlines acérées et aux regards bien trempés viennent mettre le feu au micro.

Sur scène Fodje, Teweb, Rodrigue RM et Louis Chappey. Quatre noms à suivre de près, pour une soirée drôle, cash et connectée à son époque.

Humour générationnel, énergie scénique, vannes fines ou explosives tout est réuni pour transformer Le Foirail. Il devient le temps d’une soirée, le haut lieu du rire urbain .

