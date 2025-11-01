Pau célèbre le Japon Pau
Pau célèbre le Japon
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-08
2025-11-01
Dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire du jumelage entre les villes de Pau et de Kofu, une semaine exceptionnelle aux couleurs du Japon se tiendra du 1er au 8 Novembre 2025. Cet évènement, organisé par la ville de Pau, proposera une programmation riche mêlant culture, arts, rencontres, entre tradition et modernité.
Tout au long de cette semaine, les Palois pourront découvrir de nombreuses animations: expositions, concerts, projections cinématographiques, ateliers et temps forts festifs.
Le programme s’adresse à tous les publics, curieux ou passionnés de culture japonaise, et vise à renforcer les liens d’amitié entre les deux villes. .
