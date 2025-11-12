Pau Design Week Pavillon des Arts et dans la Ville Pau
Pavillon des Arts et dans la Ville Boulevard des Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-15
Durant quatre jours, du 12 au 15 novembre, partez à l’aventure et redécouvrez le centre-ville de Pau sous un angle inédit. Poussez les portes de 22 lieux atypiques de votre quotidien qui se transforment en galeries éphémères pour accueillir des artisans et artistes d’art d’exception.
Une immersion vibrante au cœur de la création et du savoir-faire ! Ne manquez pas l’exposition collective de nos 26 artisans au Pavillon des Arts, boulevard des Pyrénées, lieu central du festival de 10h à 19h. .
Pavillon des Arts et dans la Ville Boulevard des Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 71 63 27 arts.matieres.pau@gmail.com
