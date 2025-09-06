Pau et Cie dans les chais Un été à Bious Laruns

Guiguette de Bious Laruns Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Vibrez au rythme des mots lors de cette scène ouverte animée par les poètes et slameurs de Pau & Cie.

Textes engagés, tendres, drôles ou percutants… le micro passera de main en main pour que chacun·e puisse partager sa voix, son style, ses émotions.

Que vous soyez simple curieux ou curieuse, amateur·rice de poésie ou slameur·euse confirmé·e, le cadre magique du lac de Bious résonnera de mots et d’énergie !

Restauration sur place. .

Guiguette de Bious Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 62 20 ginguettedebious@proton.me

