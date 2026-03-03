Pau Golf Club Une soirée au pub Pau Golf Club Billère

Pau Golf Club Une soirée au pub

Pau Golf Club 24 rue du golf Billère Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion des 170 ans du club. Le Pau Golf Club et le Victoria, en collaboration avec le Pau Hunt et le Cercle Anglais, vous convient à une Soirée au Pub . Une soirée conviviale et festive aux couleurs de l’Angleterre.

Prix du repas: 35€ ( boissons incluses: vin, bière, whisky, gin).

Date limite d’inscription: Dimanche 1er mars.

Inscription auprès du restaurant 06 71 36 17 38 .

