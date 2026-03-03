Pau Golf Club Une soirée au pub Pau Golf Club Billère
Pau Golf Club 24 rue du golf Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
À l’occasion des 170 ans du club. Le Pau Golf Club et le Victoria, en collaboration avec le Pau Hunt et le Cercle Anglais, vous convient à une Soirée au Pub . Une soirée conviviale et festive aux couleurs de l’Angleterre.
Prix du repas: 35€ ( boissons incluses: vin, bière, whisky, gin).
Date limite d’inscription: Dimanche 1er mars.
Inscription auprès du restaurant 06 71 36 17 38 .
Pau Golf Club 24 rue du golf Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 36 17 38
