Pau La Rochelle Castelnau-Magnoac

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 17:15:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Match de Rugby.
Départ de Trie, Castelnau et Lannemezan.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 27 70 85  transportsdossat65@gmail.com

English :

Rugby match.
Departure from Trie, Castelnau and Lannemezan.

German :

Spiel von Rugby.
Abfahrt in Trie, Castelnau und Lannemezan.

Italiano :

Partita di rugby.
Partenza da Trie, Castelnau e Lannemezan.

Espanol :

Partido de rugby.
Salida de Trie, Castelnau y Lannemezan.

