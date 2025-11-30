Pau La Rochelle Castelnau-Magnoac
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Match de Rugby.
Départ de Trie, Castelnau et Lannemezan.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 27 70 85 transportsdossat65@gmail.com
English :
Rugby match.
Departure from Trie, Castelnau and Lannemezan.
German :
Spiel von Rugby.
Abfahrt in Trie, Castelnau und Lannemezan.
Italiano :
Partita di rugby.
Partenza da Trie, Castelnau e Lannemezan.
Espanol :
Partido de rugby.
Salida de Trie, Castelnau y Lannemezan.
