Pau RC Toulon Castelnau-Magnoac

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-01 17:15:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Sortie rugby à Pau Match au Stade du Hameau.

La SARL Dossat vous propose une sortie en autocar pour assister à une grande affiche de rugby au Stade du Hameau à Pau, avec la rencontre opposant la Section Paloise au RC Toulon.

Une soirée sportive placée sous le signe du spectacle, de la convivialité et du confort, grâce à une organisation complète incluant transport et billet de match.

Départs en autocar.

17h15 Trie-sur-Baïse (Halle aux porcs).

17h30 Castelnau-Magnoac (SARL Dossat).

18h00 Lannemezan (Zone Ramondia).

Le match

Date Dimanche 1er février.

Coup d’envoi 21h05.

Lieu Stade du Hameau Pau.

Les participants pourront profiter pleinement de l’ambiance unique d’un match de rugby de haut niveau dans un stade reconnu pour son atmosphère chaleureuse.

Retour prévu après la fin de la rencontre.

Réservation conseillée places limitées.

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com

English :

Rugby outing in Pau ? Match at Stade du Hameau.

SARL Dossat offers you a coach outing to a major rugby match at Pau’s Stade du Hameau, between Section Paloise and RC Toulon.

A sporting evening of entertainment, conviviality and comfort, thanks to a complete package including transport and match tickets.

Departure by coach.

17h15 ? Trie-sur-Baïse (Halle aux Porcs).

17h30 ? Castelnau-Magnoac (SARL Dossat).

18h00 ? Lannemezan (Zone Ramondia).

The match

Date: Sunday, February 1.

Kick-off: 9:05pm.

Venue: Stade du Hameau ? Pau.

Participants will be able to enjoy the unique atmosphere of a top-level rugby match in a stadium renowned for its warm atmosphere.

Return after the match.

Reservations recommended ? places limited.

