Pau Retro Show Parc des expositions Pau

Parc des expositions Bvd Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

2025-10-17

Imaginez, durant 3 jours un site emblématique de votre territoire se transformer pour accueillir plusieurs grands univers thématiques qui composent une escapade rétro à travers les époques !

Dès l’instant où le visiteur franchira les portes du festival, il sera accueilli par un spectacle enchanteur de voitures ou des motos de collection ; chacune racontant sa propre histoire et évoquant des souvenirs d’une époque passée.

Des modèles emblématiques des années 1920, avec leurs lignes élégantes et leurs phares ronds, aux voitures des années 1980 dont l’autoradio vibre au son du disco… .

