Pau rétro show Pau
dimanche 4 octobre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Pau rétro show
7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
LE FESTIVAL “HORS DU TEMPS” QUI TRAVERSE LES ÉPOQUES !
LE PAU RÉTRO SHOW EST UN FESTIVAL 100% ORIGINAL DESTINÉ AUX PASSIONNÉS DU VINTAGE, DES AMATEURS D’AUTOMOBILES, DE MOTOS ET D’OBJETS ANCIENS.
Pour ce rendez-vous pas tout à fait comme les autres, exposants passionnants et visiteurs passionnés s’offrent un voyage dans le temps et dans les souvenirs !
En 2024 et 2025, vous étiez plus de 23 000 puis 25 000 au rendez-vous ! Cette année, on change de formule pour vous offrir toujours plus de surprises ! .
7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50
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English : Pau rétro show
L’événement Pau rétro show Pau a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pau
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